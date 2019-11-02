الامارات | معتوه يدعي أنه المهدي ويوقف صلاة الجمعة في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن معتوه يدعي أنه المهدي ويوقف صلاة الجمعة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف خطيب مسجد سعود الراشد في الكويت خطبة الجمعة بعدما فوجىء بحدوث مناوشات واشتباكات بالايدي تحولت الى عراك بين مصلين في المسجد، وذلك خلال بث الصلاة على الهواء مباشرة على الفضائية الكويتية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ونشر حساب "المجلس" المحلي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحادث قائلا إن: "شخصا معتوها ادعى أنه المهدي المنتظر قاطع الصلاة بطريقة هستيرية، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليه من قبل مصلين وأفراد من رجال الشرطة في المسجد، وتمت إحالته للطب النفسي".

وأظهر الفيديو الخطيب عيسى الظفيري خلال خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيدي.