طريقة تحضير أكواب الدجاج بجبن الموزاريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

وصفة تحضير أكواب الدجاج مع جبن الموزاريلا، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

- لتتبيلة الدجاج :

700 جم الدجاج (مسحب ومقطع قطع صغيرة)

2 ملعقة كبيرة من الخل

حبة عصير الليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ربع ملعقة صغيرة بودرة الزنجبيل

كوب فليفلة ملونة (مفرومة قطع صغيرة)

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

2 حبة الجزر (مقشر ومبشور)

2 ملعقة كبيرة الصويا صوص

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2 ملعقة كبيرة باربكيو صوص

10 حبات الخبز (خبز حمام أو صامولي)

كوب جبن الشيدر(مبشور)

كوب جبن موزاريلا(مبشور)

طريقة التحضير:

يقطع الدجاج مكعبات صغيرة وينقع قبل ساعتين ويفضل أكتر بمكونات تتبيلة الدجاج.

ذوبي الزبدة مع الزيت النباتي في قدر على النار.

أضيفي الدجاج المتبل وقلبيه على نار عالية.

أضيفي الخضار والصويا صوص والباربكيو صوص وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

جهزي أكواب الخبز بقص أطرافه حتى تجعلي له قاعدة تثبته في صينية الفرن.

قطعي الخبز من النصف، وتخلصي من اللب في داخله مع الحرص على إبقاء اللب في القاعدة حتى يصبح على شكل كوب جاهز للحشي.

ضعي أكواب الخبز في صينية الفرن، واحشي أولاً بالقليل من جبن الشيدر والموزاريلا، ثم من حشوة الدجاج، ثم وزعي الأجبان على الوجه.

أدخلي الصينية للفرن تحت الشواية حتى يذوب الجبن.

قدمي أكواب الدجاج ساخنة.