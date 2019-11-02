أقدم قطار مونوريل في اليابان في رحلته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قام أقدم قطار مونوريل في اليابان الذي تم تشغيله في حديقة حيوان طوكيو منذ عام 1957 برحلته الأخيرة فى حضور كثير من عشاقه.

وتجمع المشاهدون من كبار وصغار لالتقاط الصور والقيام بجولة فى المونوريل الذى يضم عربتين ويقطع مسافة 330 مترا بين الطرف الغربى والطرف الشرقى لحديقة حوان طوكيو، وبلغ عدد من قاموا برحلة على متن المونوريل في آخر أيامه فى الخدمة 6378 راكبا.

وخلال حفل الوداع، وجه رئيس المحطة كاسوهيد ناجاتا الشكر للزوار وقال "لا يمكنني أن أنسى الأطفال الذين كانوا يستمتعون بالرحلة على مدار سنوات طويلة".

وأوقف المونوريل خدماته بعد تقدم عمر عرباته ،وكان قد تم إنتاجه في البداية كجزء من تجربه قامت بها حكومة طوكيو للكشف عن وسيلة مواصلات مناسبة يمكن ان تحل محل السيارات فى شوارع المدينة المزدحمة.