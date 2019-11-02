بالصور.. خبيرة تجميل تقدم أفكارا لمكياج الهالوين التنكري: شوية شخبطة

إطلالات مرعبة مختلفة، قدمتها خبيرة التجميل منى الجمل، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، بالتزامن مع احتفالات أعياد الهالوين، لتناسب الفعاليات التنكرية المنعقدة في ذلك التوقيت.

قدمت منى الجمل "لوك الهالوين"، يعتمد على مكياج العيون السموكي بالأسود مع بعض اللمسات على الأنف والفم بتصميمات "مرعبة"، مع دمج بعض الألوان الأخرى مثل الأبيض والذهبي والبرتقالي والأحمر، والتي يمكن تقليدها في المنزل بأدوات المكياج العادية والألوان الطبيعية.

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وعلقت "الجمل" على المواد المصورة، قائلة: "هالوين بقي وكدة.. ده شوية شخبطة لكن احنا بنتشعبط في رضا ربنا"، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "فنانة بجد.. تسلم إيدك"، و"المكياج مرعب وحلو في نفس الوقت"، و"الموديل شبه ميرنا المهندس".