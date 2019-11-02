أزواج يمنعون زوجاتهم من الجيم: عيب وفيه كاميرات.. واستشاري نفسي: شكاكين

داخل صالات الرياضة "الجيم" تتكاثف العديد من السيدات، بهدف ممارسة الأبعاب الرياضية، للوصول للقوام الممشوق والجسد المثالي، مستهدفات بعض الرياضات والألعاب بعينها، للوصول للنتيجة المرجوة.

منهن من تقف أمام المرآة، لالتقاط صورة "سيلفي" بملابس الجيم الرياضية، ومنهن من تُخفي الأمر نهائيًا حتى لا يصل الأمر لزوجها، ومنهن من امتنعت بالفعل بحكم زوجها، بعدما رفع البعض منهم قرار بمنع زوجاتهم من ممارسة الرياضة داخل الصالات.

مُعاناة قد تقف أمام بعض الزوجات، اللاتي امتنعن من ممارسة الرياضة بحكم أزواجهن.

هكذا سردت بعض الزوجات لـ "هُن" أسباب منعهن من الذهاب لـ "الجيم" بحكم أزواجهن.

قالت "شيماء.ع" 28 عاما: "أنا جوزي مش بيوافق نهائي بحكم إن فيه رجالة هناك، ولما حاولت أقنعه أن في مواعيد للبنات بس، قالي مضمنش يكون فيه كاميرات بتصورك".

وتابعت "أمل.ك" 25 عامًا: "عاوزة أروح الجيم، لكن من وقت ما اتجوزت، وجوزي رافض تمامًا، بدون أسباب، والموضوع مفيش فيه نقاش، لكن مجاتليش الجراءة أروح من وراه".

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ومن جانبها فسرت "شمس.أ" 30 عامًا الأمر، قائلة: "أغلب الجيمّات دلوقتي بيبقي فيها مدربين رجالة، والتمرين مش بيبقى جري بس لا فى بعض الآلات اللي فيها أوزان، هتفردي جسمك فوقيها، وألعاب تانية هتوطي وتقومي فيها، وده كله بيتخيله الزوج وبيخليه يغير".

وتابعت: "في أماكن الكلام عنها مش بيكون حلو، ومش مضمونة وكل دي حاجات بتخلي الراجل يرفض طبعًا، وده اللي اقتنعت بيه بعد مناقشات كتير مع جوزي".

ومن جانبها سردت "سارة.أ": "جوزي مش بيأمن خالص للجيم، وبيقولي هيصوروكي، وبضطر أروح من وراه، ومفهماه إني ماشية على نظام غذائي وبتمرن في البيت، لأني طبعًا مش مقتنعة بسبب رفضه، ومش حابة أجادل وأعمل مشاكل".

استشاري نفسي: "شخصيات شكاكة"

من جانبه، علق الاستشاري النفسي، جمال فرويز، على الأمر، قائلًا: "دي رجالة شكاكة زيادة عن اللزوم، والغيرة عندهم تشككية، لدرجة إنهم بيدوروا على أي مبرر، عشان يمنعوا زوجاتهم، ويفرضوا رأيهم بدون مناقشة".

وعن رد فعل السيدات في هذه الحالة، نصح الاستشاري خلال حديثه لـ "هُن": "لازم الزوجة هنا تتكلم بهدوء، وتحاول تطمنه، أو تخليه هو بنفسها يحجز لها في مكان يكون ضامنه، عشان تتفادى الخلاف"، متابعًا: "من الغلط إنها تكذب وتروح من وراه حتى لو مش بتعمل حاجة غلط، لأن ده هيولد المشاكل".