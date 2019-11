الأناقة والعصرية عنوان إطلالات سيلينا غوميز الأخيرة خلال جولتها في أميركا

أحدثت إطلالات سيلينا غوميز الأخيرة علامة فارقة في مسيرتها، إذ تألقت خلال جولة في نيويورك لترويج الأغنيتين التي قامت بطرحهما مؤخراً "Lose You To Love Me " و "look at her now"، بسلسلة لوكات خطفت بها الأنظار.

نبدأ من آخر إطلالة لها، تألقت فيها بتوب باللون الأصفر تميّز بقصته الهندسية خصوصاً طيات الياقة والحزام الجلدي المفتوح والمتدلي عند الجانب، وأكملت الإطلالة بسروال أسود وحذاء ستيليتو أسود كلاسيكي. وأكملت سيلينا هذه الإطلالة الأنيقة التي حملت توقيع دار Proenza Schouler بأقراط دائرية ضخمة وتسريحة شعر ذيل الحصان بطريقة عصرية.

وكانت سيلينا قد تألقت في يوم واحد بأربع إطلالات ساحرة.

أطلت غوميز ببدلة مخمليّة باللون الأزرق من ساج مارجان Sies Marjan نسّقتها مع كعب كلاسيكي باللون الأسود ومكياج ناعم. كما شوهدت ببدلة رماديّة بنقشة الكاروهات من ماركة Frame مكوّنة من سروال رسمي وسترة واسعة، نسّقت معها حقيبة كروس سوداء وحذاء مول عصري باللونين البيج والأسود من ماركة Proenza Schouler، وتألقت بلون شفاه أحمر.

وبعيداً عن البدلة، إعتمدت غوميز فستان بطبعات بنية من ماركة Ganni تميّز بفتحتين جانبيتين، نسّقته مع حقيبة كتف جلدية باللون البيج، وجزمة مخمليّة سوداء برقبة مرتفعة.

وفي الصباح نفسه أطلت ببلوزة سوداء مع تنورة مقلّمة بخصر عال، وحملت مع إطلالتها حقيبة فضية لامعة وانتعلت حذاء أسود ناعم.

