تعرف على أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع منها حظوظ كبيرة لمواليد الأبراج الترابية

بالنسبة للاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع هي أجواء هوائية مائية ونارية كل الأبراج لها يومان من الايجابيات المترافقة بحظوظ كبيرة واستثنائية بسبب وجود القمر في الجدي يوم السبت ما يجعل مواليد الابراج الترابية تعيش يوما جيدا جدا ترتفع فيه المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقّق نجاحاً باهراً.

الأحد والاثنين القمر في برج الدلو الهوائي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب فتتحسن ظروف كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو، الثلاثاء والاربعاء ينتقل القمر الى برج الحوت المائي ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مميزا ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبير الخميس والجمعة ينتقل القمر إلى برج الحمل الناري فتحصد كل من مواليد الحمل الاسد والقوس الدعم والتقدم وتكون فترة إيجابية ومناسبة للأعمال التجارية والمالية.

اما تنقلات الكواكب فتكون على الشكل التالي كوكب الزهرة في برج القوس الناري لتنضم إلى المشتري ما يعني ان مواليد برج القوس سوف تعيش شهراً سعيداً رومانسياً ودافئاً نظراً لتأثيرات كوكب الزهرة فتكون على موعد مع الحب، ومع بحر من العواطف الصاخبة ان كوكب الحب يخدم اهدافك العاطفية ويسهل عليك اتخاذ القرارات أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط الشمس في العقرب عطارد لا يزال في حركة تراجعية في العقرب يسبب في بعض التراجع في الاتصالات والتنقلات والاوراق والمعاملات القانونية وغيرها لكل من مواليد الثور الاسد الدلو والعقرب المريخ في الميزان يسبب لمواليد العشرية الثانية الحوادث والمشاكل اورانوس في الثور يجعل مواليد العشرية الاولى في حالة توتر وقلق زحل وبلوتون في الجدي.

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هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج العقرب العشرية الثانية بانتظار مواليد العقرب سنة واعدة على الصعيد المالي مع وجود كوكب الحظ المشتري في البيت الثاني بيت المال والارباح بالنسبة الى مواليد العقرب يتحالف معك كوكب المشتري ويجلب لك انفراجات كبيرة على الصعيد المالي والدراسي والمعنوي كما يقدم لك انفراجات واسعة على صعيد المعاملات بحيث يسهل المصالحات القانونية ويقرب وجهات النظر وقد يعطيك فرصة جيدة للعمل في مؤسسة مصرفية او اكاديمية او تحقق انجازا في دراسات وابحاث علمية ويسهل المعاملات الادارية ويوفر لك ارثا او قرضا مصرفيا باختصار انت على موعد مع الانفراجات والتسويات سنة الانجازات تقدم لك عرضا مهنيا مناسبا وتغييرا مفاجئ لمصلحتك وحظوظا كثيرة على الصعيد المالي خاصة في الاشهر الاخيرة من السنة عاطفيا ان التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة تقدم لك نوعية جيدة من الحظوظ العاطفية والعائلية سيكون بانتظارك افراح وانفراجات كبيرة للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج تمنياتي بالسعادة والحب والنجاح .. مولود برج العقرب يتفق مع مواليد الثور الاسد والعقرب.

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