صاحبة السعادة تتألق بين "مودرن" و"كلاسيك".. واستايلست: بتحب تلبس مصري

لها إطلالة مميزة، تمزج بين أصالة السيدة المصرية، واللمسات العصرية، تتألق بالعباءات الفضفاضة، والملابس الكاجوال، مع الإكسسوارات المميزة، التي تحرص على تنسيق تصميماتها وألوانها مع ملابسها، بين "المودرن" والـ "كلاسيك" تتألق صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في كل ظهور لها، على الشاشة.

وتجذب "إسعاد" الأنظار لها عقب كل حلقة من حلقات برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" ليس فقط لمحتوى الحلقة، وخفة ظلها المعهودة، وتسلسل حوارها، بل لأناقتها وإطلالتها التي يشيد بها الكثير.

دايمًا بتفضل اللون الأسود وتشجع الصناعة المصرية

من جانبها قالت الاستايلست، نهى عبد العزيز، إنها تعمل منذ 5 سنوات، مع صاحبة السعادة، قائلة: "عارفة هي عاوزة ايه، ومريحة جدًا في التعامل، واختيار وتنسيق ملابسها وإطلالتها".

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وتابعت خلال حديثها لـ "هُن": "بتفضل اللون الأسود عادًة، لكن عندها استعداد تجرب ألوان تانية مختلفة، خصوصًا إنها بتختار اللي بيليق معاها".

وأضافت: "أكتر حاجة بتليق عليها العباية لأنها بتمثل الست المصرية، ودايمًا بتختار العبايات المصنعة محليًا"، قائلة: "أغلب لبسها صناعة مصرية، لأنها بتشجعهم دايمًا".