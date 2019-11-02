طريقة عمل النوجا

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أيام قليلة تفصلنا على المولد النبوي، والتي تحرص جميع الأسر على تناول حلواه وفي مقدمتها النوجا، وتقدمها "هُن" على طريقة الشيف سالي فؤاد.
مقادير النوجا
300 جرام سكر
50 مل ماء
فانيليا
ليمون
بياض بيضة
نشا
ملح
فستق مقشر
50 جرام شيكولاتة بيضاء سائلة
50 جرام شيكولاتة غامقة سائلة
طريقة تحضير النوجا
يوضع السكر مع الماء وعصرة ليمون وفانيليا على النار ويترك ليغلي لمدة 4 او 5 دقائق
يخفق البياض مع رشة ملح حتى الحصول على قوام فومي ثم يضاف من خليط السكر تدريجيا مع الخلط المستمر
تضاف الشيكولاتة البيضاء او شيكولاتة غامقة حسب الرغبة ويقلب الخليط من تحت لفوق ثم يضاف الفستق وتقلب
يوضع الخليط على كيس نايلون مدهون بقليل من الزيت والنشا ويضاف نشا على الوجه وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم
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