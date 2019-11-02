طريقة عمل النوجا

أيام قليلة تفصلنا على المولد النبوي، والتي تحرص جميع الأسر على تناول حلواه وفي مقدمتها النوجا، وتقدمها "هُن" على طريقة الشيف سالي فؤاد.

مقادير النوجا

300 جرام سكر

50 مل ماء

فانيليا

ليمون

بياض بيضة

نشا

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ملح

فستق مقشر

50 جرام شيكولاتة بيضاء سائلة

50 جرام شيكولاتة غامقة سائلة

طريقة تحضير النوجا

يوضع السكر مع الماء وعصرة ليمون وفانيليا على النار ويترك ليغلي لمدة 4 او 5 دقائق

يخفق البياض مع رشة ملح حتى الحصول على قوام فومي ثم يضاف من خليط السكر تدريجيا مع الخلط المستمر

تضاف الشيكولاتة البيضاء او شيكولاتة غامقة حسب الرغبة ويقلب الخليط من تحت لفوق ثم يضاف الفستق وتقلب

يوضع الخليط على كيس نايلون مدهون بقليل من الزيت والنشا ويضاف نشا على الوجه وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم