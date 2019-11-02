تخلص من العدسات والنظارة .. طرق طبيعية لتحسين النظر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

لا يحب البعض ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، وبالطبع هناك من لا يفضلون إجراء جراحة الليزك، ولكن لا تزال لدى الجميع الرغبة في الحصول على قدرة مثالية على الإبصار. وبحسب موقع "Nutrition Explained"، فإن هناك بعض الطرق، التي يمكن بواسطتها تحسين حالة العينين وقوة الإبصار، معظمها بسيط حقاً وفي متناول اليد، حسب ما جاء في موقع "العربية".

1-علاج الرؤية

إن العيون أعضاء معقدة وحساسة للغاية، لذا يجب معاملتها بعناية فائقة. ربما يوصي الطبيب بالعلاج البصري لحالات مثل الإستغماتزم وبعد أو قرب الإبصار، لكن لن يساعد ذلك في علاج الضمور البقعي أو الغلوكوما. ويركز العلاج البصري على التمارين، التي ربما تقوي العضلات الضعيفة أو تساعد المخ على محاذاة المعلومات الواردة من خلال العينين. ويمكن تعلم تقنيات الاسترخاء، ولكن ما يهم هو أنه سيتعين أن يكون هناك صرامة في الروتين المتبع.

2- أسلوب إدارة الإجهاد

تدور الحياة العصرية حول شاشة صغيرة مثبتة بالقرب من الوجه. وتتعب العيون عند التركيز على مسافة واحدة. لذا يمكن تلافي السلبيات عن طريق التركيز بالبصر على جسم يبعد حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية في المرة الواحدة كل 20 دقيقة. كما يمكن ممارسة بعض تمارين اليوغا للعينين:

- تحريك المقلتين لأعلى ولأسفل دون النظر خلسة.

- بعد التكرار 10 مرات، افرك راحة اليدين معًا، ثم افركها على العينين.

- يتم تكرار تحريك العينين أفقيا وعلى كل من القطرين.

3-تمرين القلم الرصاص

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إنها تقنية بسيطة للغاية... أحيانا يشرح طبيب العيون لمرضاه ذلك، إذ يمسك الشخص بقلم رصاص أمامه ويركز على نقطة معينة، ثم يبدأ في تحريك القلم الرصاص قريباً وبعيداً عنه، بينما يظل ناظراً بتركيز على النقطة. يساعد هذا التمرين على تدريب عضلات العينين.

4-الإقلاع عن التدخين

يؤثر التدخين سلبياً على صحة العينين بل الكثير من أجزاء الجسم الأخرى. يكون المدخنون عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن "الغلوكوما"، أو متلازمة العين الجافة. وتزداد احتمالات إصابة مرضى السكري من المدخنين باعتلال الشبكية السكري. ولا يؤدي التوقف عن التدخين إلى تأخير حدوث أي ضرر للعين، ولكنه سيحول دون تدهور الوضع.

5-مكملات غذائية

يعد الجزر هو الأكثر شهرة في تحسين صحة العيون، لأنه يحتوي على بيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، الذي يعد عنصراً مهماً بشكل حيوي لصحة العيون. ومن بين المكملات الغذائية المفيدة الأخرى، يأتي فيتامين E وC وB1 والزنك المعدني، بالإضافة إلى أوميجا-3.

6- وجبات غذائية

توجد قائمة من الوجبات الغذائية المتنوعة التي تفيد العينين، وتساعد على تحسين قوة الإبصار منها الكبد والسلمون والتونة والفلفل الأحمر والبرتقال والبازلاء والفاصوليا واللحوم الحمراء والدجاج واللفت المطبوخ والسبانخ والجزر والبطاطا.

الحيلة الناجعة

إن أفضل حيلة للحفاظ على ثبات الإبصار أو استعادة قوة النظر، تتخلص في نصائح الخبراء بتناول الأطعمة الصحية، التي توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والعينين. ويعد الاسترخاء والحصول على فترات راحة من شاشات التلفزيون والكمبيوتر والهاتف الذكي مهم جدا. ويجب مراجعة طبيب العيون بشكل منتظم مع الحرص على ارتداء نظارات شمسية نهاراً والإقلاع عن التدخين نهائياً. وينوه الخبراء إلى أن تلك الطرق والاحتياطات ربما لا توقف التغيرات في قوة الإبصار، ولكن في نهاية المطاف ستحافظ على صحة أفضل للعينين وباقي أعضاء الجسم.