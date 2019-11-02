طريقة عمل البصل المخلل

البصل المخلل من الأصناف الجانبية التي يفضلها الكثيرون، ويمكن تخليله بمفرده للحصول على أفضل طعم، ويستعرض التقرير التالي طريقة تحضير مخلل البصل. المقادير كيلو بصل صغير جداً. كوب ملح الطعام. كوب خلّ أبيض. ملعقة كبيرة ملح. 1/2 ملعقة كبيرة سكر. ملعقة صغيرة بهارات المخلل. ملعقة صغيرة فلفل. طريقة التحضير يقشر البصل ويوضع مع الملح في وعاء، ويصب عليه ماء مغلي حتى يغمر البصل. Advertisements يغطى الوعاء ويترك يومين مع التقليب من وقت لآخر. يصفى البصل من الماء، وتزال القشرة الخارجية بلطف مع ترك النهاية متصلة. يوضع البصل في وعاء ويضاف عليه الماء المغليّ مرّة أخرى. يترك البصل لمدّة خمس دقائق، ثمّ يصفى جيّداً من الماء. يوضع البصل في ماء مغلي مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق ثم يصفى. يوضع البصل قبل أن يبرد في وعاء زجاجيّ نظيف وساخن. يغلى الخلّ مع البهارات والفلفل والسكر وملعقة الملح ويترك على النار لمدّة ربع ساعة. يغمر البصل بمحلول الخل، ثمّ يغلق الوعاء زجاجي بإحكام. يوضع البصل في في مكان بارد ومظلم. يحتاج مخلل البصل إلى أسبوع حتى ينضج، ثم يقدم.

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