"أومال أنا هتجوز ليه".. رأي الفتيات في أن يصبحن "رجل البيت"؟

بشكل لا إرادي قد تجد بعض الفتيات أنفسهن تحولن بين ليلة وضحاها إلى "رجل البيت"، دون أن تعرف سبب ذلك، فبعضهن تجد في ذلك متعتها وأخرى ترفض هذا اللقب.

علياء إبراهيم، طالبة إعلام بالفرقة الرابعة، ترى أن لقب "رجل البيت" فيه تقليل من شأن المرأة فهي لا يجب أن تكون ذلك وإنما أنثى مدللة، رافضة في يوم من الأيام أن تصبح كذلك: "أنا بطبعي مبحبش الست اللي بتشخط وصوتها عالي.. والظروف المجتمعية أجبرت المرأة تكون خشنة".

لم يكن السيطرة والصوت العالي إحدى صفات المرأة التي توصف على أنها "رجل البيت"، بل تقول "علياء" إن إلزام الرجل لزوجته على المشاركة في الإنفاق على المنزل أو الانسحاب كليا من المسؤولية قد يدفعها لأن تصبح هي رب المنزل وهذا مرفوض لديها تمامًا.

Advertisements

أما السيدة الأربعينية سمر حسن، فترى أن هناك رجالا لا يصح معهم إلا السيطرة وأن تصبح السيدة هي من تقود زمام الأمور في منزلها: "أنا واحدة الكل بيشوفني قوية على جوزي بس أنا اتحولت بعد الجواز بعد ما اكتشفت إنه مادي وبخيل وكان قدامي حل من اتنين يا أقوي يا هفضل عمري كله أمد إيدي وأشحت أنا وأولادي".

وتستكمل: "لما تقعي في راجل بيتكلم عن الفلوس كتير ودايما عنده خطط للادخار أو بيمهدلك إنك هتشاركي في مصروف البيت لو مخطوبة اخلعي ولو متجوزة لازم تسيطري".

واتفقت رجاء السعيد، مع "علياء" في رفضها لأن تصبح هي رجل البيت، معللة ذلك بأن السيدة تتزوج لكي تكون ملكة وتنفض من على أكتافها المسؤوليات المادية والمعنوية: "الست في الدولة المحترمة مسؤولة زيها زي الراجل عن البيت بس مش على الطريقة العربية بتاعتنا اللي هو بيشيل إيده من كل حاجة".

وتستكمل: "في رأيي الست اللي بتتحول لراجل سببه إن جوزها ضعيف الشخصية، والضعف هنا مش معناه إنه يستقوى عليها لأن المفروض يكون الرجل طبيعي عشان العلاقة تكون طبيعية وكمان الست بتتحول أوتوماتيكي لراجل لو اتجوزت راجل مهمل".

وترفض آية أحمد، أن تكون هي رجل البيت رفضًا قاطعًا، متسائلة: "أومال أنا هتجوز ليه لما هبقى راجل البيت؟".