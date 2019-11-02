أضرار البرفانات على الصحة

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعني كلمة "برفان" شيء رائحته لطيفة، مثل العطور، وتعتبر كيماويات العطور مركبات عضوية تتطاير، أو تتبخر في الهواء، ولهذا يمكن شمها، تضاف إلى المنتجات لمنحها رائحة أو لإخفاء رائحة المكونات الأخرى.

يمكن أن تساهم المواد الكيميائية العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة من منتجات العطور في تدني نوعية الهواء الداخلي (IAQ) وترتبط بمجموعة متنوعة من الآثار الضارة بالصحة، بحسب موقع منظمة "NO HARM" الصحية العالمية.

أضرار التعرض للبرفانات

الصداع.

تهيج العين.

تهيج الأنف.

تهيج الحنجرة.

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غثيان.

النسيان.

فقدان التنسيق في التنفس؛ وغيرها من الأعراض التنفسية أو السمية العصبية.

العديد من مكونات العطور عبارة عن مهيجات للجهاز التنفسي ومن مسببات الحساسية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو وتفاقم حالات الجيوب الأنفية.

تعد المواد الكيميائية ذات الرائحة هي السبب الأول للحساسية تجاه مستحضرات التجميل.

الفثالات الموجودة في العطور تؤدي إلى تعطيل الهرمونات.