في عيد ميلاده الـ59.. 4 زوجات في حياة مدحت صالح أبرزهن سمية الألفي ونورا الباز

أمتعنا بالكثير من الأعمال الفنية التي ليس من السهل أن تُمحى من أذهان جمهوره، مثل غنائه "النور مكانه في القلوب" و"كوكب تاني"، ودوره في فيلم "اللبيس"، ودوره في مسلسل "زُهرة وأزواجها الخمسة"، ودوره في مسرحية "حزمني يا"، مدحت صالح، الذي تميز بحرفيته وعذوبة صوته، وتنوعت أدواره الفنية، يحتفل اليوم، 2 نوفمبر بعيد ميلاده الـ59، ورصد موقع هن "النص الحلو" في حياته.

تزوج مدحت صالح للمرة الأولى من "ليلى صديق"، وهي شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، ورزق منها بطفلين وهم رانيا وأدهم.

ولكنهما انفصلا، وتزوج للمرة الثانية من الفنانة "سمية الألفي"، ودام زواجهما لمدة عامين، وكان يصغرها بسبعة أعوام.

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ثم انفصلا، وتزوج للمرة الثالثة من الفنانة "شيرين سيف النصر"، ولكن هذه الزيجة لم تستمر لأكثر من 4 أشهر.

وكان زواجه الأخير من الشاعرة "نورا الباز"، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه لها، حيث قال في أحد اللقائات التلفيزيونية إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.