طريقة عمل كرواوسون بالشوكولاتة

عرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الحلويات التي يمكن تقديمها في المنزل بطريقة سهلة. مقادير عمل كرواسون بالشوكولاتة 2 و ربع كوب دقيق ربع كوب ماء فاتر 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 2 ملعقة كبيرة لبن 1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية 2 ملعقة صغيرة سكر رشة ملح 1 كوب زبدة لينة للفرد الوجه صفار بيضة فانيليا 1 كوب شوكولاتة مجروشة 1 كوب شوكولاتة مذابة Advertisements طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة يخلط الدقيق مع باقي المكونات تعجن المكونات من 5 إلى 7 دقيقة تغطى العجينة وتترك لتتخمر تفرد العجينة بالأيدي وتفرد عليها طبقة من الزبدة اللينة تطبق العجينة على الزبدة وتوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة تفرد العجينة وتطبق وتفرد مرة أخرى وتوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة مرة أخرى تكرر الخطوة السابقة للمرة الثالثة تفرد العجينة للمرة الأخيرة على سطح مرشوش بالدقيق تقطع إلى مثلثات وسط وتلف حول نفسها مثل الرول يمكن أن تحشى بالشوكولاتة المجروشة ترص في صينية و تترك 5 دقائق لترتاح يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج يمكن أن يوضع إناء به ماء ليغلي إلى جانب الكرواسون في الفرن أثناء النضج . يترك ليبرد ويزين بالشوكولاتة المذابة ويقدم

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