بحضور أحمد فلوكس.. احتفال ضخم على "السوشيال ميديا" بزفاف بطل الصاعقة أحمد عبد اللطيف

لم تنل الإصابة من عزيمته وإصراره وحبه لوطنه، فبرغم إصابته التي أدت إلى بتر في القدم وإجرائه 27 عملية جراحية، جراء العمليات الإرهابية في سيناء، إلا أن عزيمته كانت أقوى من الإصابة ودفعته لمواصلة التحدي، ليسطر بطل الصاعقة أحمد عبد اللطيف، اسمه في التاريخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من صور حفل زفاف، بطل الصاعقة، الذي احتفل بزواجه مؤخرًا.

وتألق "عبد اللطيف" ببدلة الزفاف، السوداء، في حين تألقت العروس، بفستان أبيض، منفوش قليلًا، من الجوبير المطرز، والستان، مع الحجاب، والـ"هير بيس".

كما اعتمدت العروس على المكياج البسيط، والأقراط الألماسية اللامعة.

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أحمد فلوكس يحتفل بزفاف بطل الصاعقة

وكان الفنان أحمد فلوكس، نشر منذ أسبوع، صورة من حفل الزفاف، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فلوكس بصحبة الملازم، مُعلقًا: "مبروك للبطل ألف مبروك".

تكريم الرئيس لبطل الصاعقة

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملازم أحمد محمد عبداللطيف، خلال ختام الحوار الشهري للشباب، في 2016، ووقف الحضور حينها في تحية وتقديرا للضابط الذي شكر الرئيس السيسي على ترقيته لـ"ملازم أول".