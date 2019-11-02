طريقة عمل ملبن بالقشطة 

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حضري لأطفالك في المنزل، الملبن بالقشطة والفستق، وقدميه بيوم المولد النبوي الشريف، بدلًا من شراءه بالخارج.
مقادير الملبن بالقشطة
كيلو سكر
ملعقة كبيرة عصير ليمون
175 جرام نشا
قشدة
ماء
فستق مقشر
طريقة تحضير ملبن بالقشطة
اخلطى السكر مع الماء، وعصير الليمون وإتركيه يغلى على نار هادئة لنصف ساعة.
في وعاء آخر، اخلطي النشا، مع الماء على النار، حتى الغليان، ثم ضيفي الخليط السابق لها، واتركيهما ساعة على النار.
ضيفي القشدة، والفستق، وقلبيهما سويًا.
صبى الخليط فى قالب مُبطن بورق الزبدة، ثم اتركيه يبرد تمامًا.
قطعي الملبن إلى مكعبات، واغمريه في الدقيق والسكر البودرة.
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