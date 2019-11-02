طريقة عمل الملبن الملون

بمناسبة اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونظرًا لارتفاع أسعار حلويات المولد، يقدم موقع "هن" طريقة تحضير الملبن الملون في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير الملبن الملون 3 أكواب سكر. كوبان من المياه. 5 ملاعق كبيرة نشا. 5 ملاعق كبيرة جيلاتين أو بوردة جيلى أحمر. (يمكنك استخدام ألوان طعام مع الجيلاتين) نصف كوب ماء ساخن. ملعقة صغيرة ماء ورد. عين جمل مجروش أو فول سودانى مجروش. Advertisements للوجه نشا. سكر بودرة. طريقة تحضير الملبن الملون قلبى النشا فى كوب ماء. قلبى الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن. (إستبدلى الجيلاتين ببودرة الجيلى الأحمر للحصول على ملبن أحمر، ويمكنك استخدام ألوان الطعام المختلفة مع الجيلاتين) اخلطى النشا بالجيلاتين مع السكر والماء وماء الورد، ضعى الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى الغليان، ثم ضيفى عين الجمل المجروش أو الفول السودانى المجروش، وقلبى المكونات، ثم أرفعيها سريعاً من على النار. ادهنى صينية بالنشا وصبى الخليط ليبرد ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة. قطعى الملبن ورشيه بالنشا الملخوط بالسكر البودرة، وقدميه.

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