الامارات | محمد الأحمد ضيف «هذا أنا» الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأحمد ضيف «هذا أنا» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل الملحن الإماراتي محمد الأحمد ضيفاً على حلقات البرنامج الاجتماعي الحواري الجديد «هذا أنا»، الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني على شاشة قناة الإمارات.

وستتناول الحلقة، التي ستعرض الليلة على مدى ساعة كاملة، رحلة الملحن محمد الأحمد، التي بدأها مذيعاً في قناة أبوظبي، ثم مسؤولاً في قناة بينونة، لتتجذر تجربته بعد ذلك، وتتخذ شكلاً جديداً أساسه الفن، ما أكسبه لقب «ملحن الوطن» بسبب إشرافه على عدد من الأغاني والأعمال الفنية والفعاليات المهمة التي أثرت وطبعت في ذاكرة كثيرين.

وسيتحدث الأحمد، أيضاً، عن سر انجذابه في العالم الجديد الذي سرقه من الشاشة الفضية، ليلحق بشغفه وكيفية تحوله إلى محترف يحمل معه الهوية الإماراتية لحناً وإيقاعاً أينما حل، كما يتطرق أيضاً إلى تجاربه العالمية، وحلمه بأن يتحول استوديو الوطن الذي يشرف عليه حالياً إلى جوهرة فنية وسياحية لتحلق باسم الإمارات دولياً.

ويتميز برنامج «هذا أنا» بأسلوبه المختلف، الذي يتجاوز حضور الضيف، ويغوص أكثر في تفاصيل ومحطات فارقة في حياته، وصولاً إلى طرح إشكالية أو قضية واقعية تهم الضيف والجمهور، وتثير في نفوس الأفراد فضولية السؤال ودهشة الجواب، فضلاً عن معرفة آراء هذه الشخصيات بشأن مختلف قضايا الساعة حول العالم، وتقديم خلاصة تجربتهم، في إطار تشويقي وبأسلوب مبتكر يجمع بين الإعلامين التقليدي والجديد. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاهد بالجانب والوجه الآخر للضيف، من خلال تناول محطات حياته الأهم، فضلاً عن تفاصيل وأسرار يتعرف المشاهد إليها من زاوية مختلفة، إذ تبدأ الحلقات بتقديم الضيف نفسه للجمهور بعفوية وعلى طريقته الخاصة، كأنه على كاميرا «سناب شات»، بهدف خلق جو من المرح واللطافة والتشويق منذ البداية.