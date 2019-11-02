الامارات | ستيف هارفي: حاكم الشارقة منحني الراحة والطمأنينة

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف هارفي: حاكم الشارقة منحني الراحة والطمأنينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «عندما جلست مع صاحب السمو حاكم الشارقة، قال لي إن الإسلام يؤمن بجميع الأديان، وإنه دين السلام، ويؤمن بالنبي محمد وعيسى المسيح، وبجميع الأنبياء، وهذا معنى أن تكون مسلماً. لقد منحني الراحة والطمأنينة بما أنا عليه».

بهذه الكلمات بدأ الإعلامي الأميركي ومقدم البرامج الشهير ستيف هارفي، الحديث عن بعض من تفاصيل لقائه مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الحوارية التي احتشد فيها آلاف من جمهوره، في ثاني أيام معرض الشارقة للكتاب. وأضاف هارفي: «أمي كانت معلمة كنيسة وكانت تعلم قداس الأحد، وكان ذلك ما تربيت عليه، فماذا سأكون أنا؟ ولكني عندما أزور أماكن مختلفة يتوجب عليّ تقبل الناس كما هم، لأني لست على حق، والآخر ليس على خطأ». وعن انطباعاته بعد زيارته الأولى لإمارة الشارقة قال هارفي: «لا يمكن المقارنة بين الشارقة وبين أي مدينةٍ في العالم، الشارقة تحتفي بضيوفها بكرم لا مثيل له».

وأشاد الإعلامي الأميركي بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في الالتزام تجاه مواطني الإمارة، وحرصه على أن يكونوا بأفضل حال وسط جو مثالي يملؤه الأمان والاستقرار، مؤكّدًا أن هذا شيء استثنائي.

وتوقف هارفي عند طريقته الكوميدية الفريدة وأسلوبه في أحاديث عن العائلة وأهميتها وعن الزواج بوصفه قراراً مصيرياً صعباً، وتناول كذلك موضوعات مثل مكانة المرأة العالية عنده، وقال إنّه يعملُ حالياً على تأليف كتابٍ عن تمكين المرأة التي امتدحها بشدّة ووصفها بالـ«ملكة»، مؤكدًا أنّها أهم وأقوى جزء في الرجل.

وأعطى هارفي نصائح للحضور عن الحب والتربية والإرشاد والعمل، مؤكداً أنه على الرجال والنساء أن يخشوا إنجاب الأطفال أو رعايتهم، لأنه يشكل في حقيقته تحدياً سيقطف الزوجان ثماره في المستقبل. وحول العمل، قال إنه لا يطيق أن يعمل في مهنة لا يحبها، ويكره الاستيقاظ يومياً منذ الصباح الباكر للقيام بشيءٍ يبغضه.

وقال هارفي: «لن يكون من السهل محاولة تحقيق الأحلام، فالانضباط هو المفتاح، لكن الأهم من الانضباط هو الإيمان، ولا يمكنك الوصول إلى القمة دون الإيمان. الوصول إلى القمة دون الإيمان أمر مؤقت ولن يدوم».

وأضاف: «كان والدي ملهمي. لقد كان عامل مناجم يكسب 5 دولارات أميركية في اليوم، وكان يهتم بأمي وأطفاله. تعلمت منه العمل بلا كلل، لهذا أشعر بأن الناس يمكنهم التغلب علي، ويمكن أن يتفوقوا علي، لكنهم لا يستطيعون العمل بجد أكثر مما أستطيع».

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ستيف هارفي «يكشخ» بالزي الإماراتي

رحّب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمقدم البرامج الأميركي الشهير ستيف هارفي، الذي يزور الدولة للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتداولوا صوراً ومقاطع فيديو يظهر بها مرتدياً الزي الإماراتي التقليدي.

وعبّر مغردون في تعليقاتهم عن إعجابهم بـ«الكشخة» التي ظهر بها هارفي بالغترة والكندورة والعقال الإماراتية، في حين ذهب آخرون إلى إطلاق أسماء محلية عليه تُناسب مظهره الجديد الذي بدا مناسباً عليه، على حد قولهم.

هارفي:

- «على الرجال والنساء أن يخشوا إنجاب الأطفال أو رعايتهم».

- «الوصول إلى القمة دون الإيمان أمر مؤقت ولن يدوم».

- «كان والدي عامل منجم يكسب 5 دولارات في اليوم».

- «لا أطيق العمل في مهنة لا أحبها، وأكره الاستيقاظ يومياً للقيام بشيءٍ أبغضه».