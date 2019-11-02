الامارات | 3 ملامح تميز موضة حقائب اليد النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملامح تميز موضة حقائب اليد النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الجاذبية عنوان موضة حقائب اليد النسائية في خريف/‏ شتاء 2019/‏2020 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس التفرّد والتميز.

وتتميز الحقائب في هذا الموسم بتنوع أحجامها، من الصغيرة جداً، إلى الكبيرة، وكذلك من ناحية التصاميم التي تأتي هي الأخرى بتشكيلات مختلفة لترضي جميع الأذواق. وبالنسبة للألوان تزهو الحقائب بألوان رائجة.. وهنا ثلاثة من أبرز ملامح موضة حقائب اليد النسائية في موسم خريف/ ‏شتاء 2019/‏2020.

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