الامارات | ليلى علوي وعابد فهد وأحمد مراد في لقاء واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي وعابد فهد وأحمد مراد في لقاء واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «الكتب وصناعة السينما» يلتقي كل من الممثلة المصرية ليلى علوي، والممثل السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح، في جلسة حوارية تعقد في قاعة الفكر يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة 7:15 مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتناقش الجلسة التي ستديرها الإعلامية السورية زينة اليازجي العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب وشاشات السينما والتلفزيون، وأثر هذه التجارب الأدبية على المنتجات البصرية ودورها في تعزيز جمالياتها، فيما تسلط الحوارية الضوء على التجارب العديدة والتاريخية في تحويل الروايات إلى أعمال مرئية وتوضيح العراقيل التي واجهتها سواء على صعيد الخجل في الطرح، أو الخوف من الإخفاق في تحقيق تطلعات المشاهدين.