شكرا لقرائتكم خبر عن ريم تلحمي أفضل ممثلة في «فلسطين للمسرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على الدورة الثانية من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح أول من أمس بإعلان فوز «الملح الأخضر» من إخراج كامل الباشا بجائزة أفضل عرض متكامل. وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة إن العرض «توافر فيه الانسجام بين الدراماتورجيا والإخراج ومنهجية التمثيل والحيوية البصرية». وفازت ريم تلحمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسرحية ذاتها فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى سليم دار زيد عن دوره في عرض «كلب الست» من إنتاج مسرح وسينماتك القصبة في رام الله. ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل إخراج إلى خولة إبراهيم عن عرض «لندن جنين». وأعلنت اللجنة خلال حفل الختام على مسرح قصر رام الله الثقافي، حجب جائزتي أفضل ممثل وممثلة دور ثان وأفضل تأليف موسيقي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ريم تلحمي أفضل ممثلة في «فلسطين للمسرح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.