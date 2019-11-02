الامارات | أناقة وجمال ولياقة.. في موسم «مردف»

شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة وجمال ولياقة.. في موسم «مردف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل في «سيتي سنتر مردف»، فعاليات موسم الموضة لخريف وشتاء 2019، بزخمٍ واسع، لاسيما في ختام برنامج الأنشطة المتنوعة من عروض الأزياء وجلسات تعليم الماكياج وتسريحات الشعر والمسابقات وغيرها.

وانطلق الموسم الجديد من خلال سلسلة من عروض الأزياء لأشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية والجلسات التعليمية والتدريبية حول أسرار الجمال والأناقة. وتميّز الحدث الذي يختتم اليوم بمشاركة مجموعة متنوعة من العلامات، إذ قدمت كل من «ستيف مادن» و«تومي هيلفيغر» و«لاكوست»، عروضاً لتشكيلاتها الجديدة لخريف/‏‏ شتاء 2019، ترافقت مع العديد من الأنشطة التي تمحورت حول عالم الموضة والجمال، في المساحة التي خصصت لهذه الأنشطة في الغاليريا المركزية.

كما نجحت دروس اليوغا الصباحية مع لولو ليمون، في دمج الموضة واللياقة البدنية بأسلوب مميز. في حين جذبت جلسات تعليم أحدث التوجهات والموضة الرائجة في مجال تسريحات الشعر. وتزامنت الفعاليات مع دروس الماكياج ونصائح خبراء الجمال.

وتخلل برنامج الأنشطة عروض أزياء لافتة لعدد من العلامات الشهيرة. وأتيحت لزوار سيتي سنتر مردف الفرصة للاطلاع على أحدث مجموعات الأحذية مع علامات راقية.

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من جهته، قال مدير أول سيتي سنتر مردف، محمد الجسمي: إن «مفاهيم الموضة والجمال، هي أبعد مما نراه معروضاً في واجهات المتاجر وعلى صفحات المجلات، إنها تجربة غامرة وشخصية، وتتطلب منا التفاعل مع العلامات لاكتشاف ما يتناسب مع أسلوبنا وشخصيتنا». وأضاف «في المركز نتيح الفرصة لزوارنا لعيش هذه التجربة، واختبار مفاهيم الموضة والجمال بأساليب تتجاوز الطرق التقليدية، وبناء علاقة مميزة مع علاماتنا بأجواء مملوءة بالتشويق».

محمد الجسمي:

«مفاهيم الموضة أبعد مما نراه معروضاً في

واجهات المتاجر وعلى صفحات المجلات».