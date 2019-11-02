الامارات | الأسرة مورو على مسرح المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة مورو على مسرح المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مسرح المجمع الثقافي، الليلة قبل الماضية، عرضاً موسيقياً كلاسيكياً لأشقاء أسرة مورو الموهوبين.

وتضم الأسرة ثلاثة أشقاء، هم: إدغار (التشيلو)، ورافاييل (الكمان)، وجيرمي مورو (البيانو). وأدى الأشقاء الفرنسيون، خلال الحفل، عزفاً ثلاثياً لمقطوعة تشايكوفسكي، التي كتبها رثائيةً لأحد أصدقائه المقربين. وتبع ذلك عزف ثلاثي البيانو لمقطوعة برامز المليئة بالتحديات الإيقاعية، والمشاعر الحية.

وينحدر رافاييل وإدغار من عائلة فنية، إذ بدأت مسيرتهما الفنية في سن الرابعة. في عام 2011، وفي سن الـ17 حصل إدغار على الجائزة الثانية في مسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقى، وحصل جيرمي على الجائزة الأولى في مسابقة Flame. وفي عام 2017، وقع اختيار العازف رينو كابوسون على رافاييل لمنحها جائزة ليفيو بنديتي. واليوم يحظى الإخوة مورو بحياة مهنية فردية ناجحة، لكنهم يحضرون في بعض المناسبات للعزف معاً.