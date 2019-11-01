في أول ظهور لها.. هكذا احتفل عمرو يوسف وكندة علوش بعيد ميلاد طفلتهما "حياة"

نشر الفنان عمرو يوسف، صورة جديدة له، مع ابنته "حياة"، على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، احتفالًا بعيد ميلادها، حيث تمت اليوم عامًا واحدًا.

وعلق يوسف على الصورة قائلًا: "اليوم تمت عام، عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

وتفاعل عدد من متابعين الفنان مع الصورة، حيث علقوا بـ"ما شاء الله ربنا يخليهالك"، وبـ"عقبال مليون سنة وهي بخير".

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وأيضًا نشرت زوجته، الفنانة السورية الشابة، كندة علوش، صورة جديدة لها، على حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بابنتها حياة.

وعلقت علوش علي الصورة قائلة: "ماعم صدق إنو مرت سنة.. الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

وتفاعل عدد من الفنانات مع منشور كندة علوش، وعلقت الفنانة درة: "ما شاء الله"، وكتبت الفنانة سيرين عبدالنور: "الله يحميها ويعطيها أيام حلوة".