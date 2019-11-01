بعد 8 سنوات حب.. قصة "أنتيكا وسنجوب" بدأت برسالة على فيسبوك وانتهت بالطلاق

باتت أخبار مشاهير "السوشيال ميديا" الشخصية، واحدة من اهتمامات متابعيهم، فبقدر عدد "الفلورز" التي تمتلكهم تخلق شعبيتك وشهرتك، على مواقع التواصل الاجتماعي.

"أنتيكا وسنجوب انفصلوا.. أخيرًا أنتيكا اتجوزسنجوب، واليوم للأسف الثنائي أنتيكا وسنجوب اتطلقوا".. تلك الأسامي التي تصدرت محركات البحث على منصات "السوشيال ميديا" بين الحين والآخر، من قِبل متابعيهم الذين اعتادوا نشر أخبارهم، الأمر الذي جعل أخبار الثنائي "تريند" مع كل خطوة يخطونها بحياتهم.

المصور حسام عاطف، الشهير بـ "أنتيكا" وحبيبته سلمى الكاباريتي، الشهيرة بـ"سنجوب"، قصة حُب شهد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أكثر من 8 سنوات، تفاعلوا معها، أشادوا بصور الحبيبين، وأظهروا فرحتهم بخطوبتهما عقب 6 سنوات من الحب، وحزنوا لانفصالهم، ليعودا من جديد مهنئينهم على الزفاف، حتى أسدلوا الستار على قصتهم اليوم، بالطلاق.

ويرصد "هن" قصة تريند "أنتيكا وسنجوب" التي بدأت برسالة على الفيسبوك وانتهت بالطلاق.

رسالة على "الآزر" بداية قصة الحُب

"هاي ازيّك أنا حسام عاطف عندي 17 سنة وانتِ؟" هكذا بدأ "حسام" حديثه مع "سلمى" منذ 8 سنوات، بعدما أرسل لها رسالة يطلب أن تكون صديقة له، لتتحول قصة صداقتهم إلى قصة حُب دامت لـ 6 سنوات، وثقتها العديد من جلسات التصوير، قبل إعلان خطوبتهما رسميًا في 2017.

خطوبة أنتيكا وسنجوب.. مكملين العُمر كله

في مارس 2016، فاجأ المصور حسام، متابعيه بخبر خطوبته على "سلمى" بنشره بعض الصور من حفل خطوبتهما، مُعلقًا عليها ببداية القصة، ومرفقًا بصورة الرسائل الأولى بينهما.

قائلًا: "ده أول حاجه كتبتها لـ سمسم من 6 سنين والحمد لله امبارح كانت خطوبتنا.. طول ماحنا قاعدين كنّا عمالين نضحك ومش فاهمين حاجه والنهاردة أنا 23 وسمسم 22 مكلمين يارب العمر كله".

فسخ الخطبة.. وزواج مفاجئ

لم تمر أشهر إلا وأعلن الثنائي عن فسخ خطبتهما، الأمر الذي عبر عنه متابعوهم بالحزن من خلال نشرهم لصور خطوبتهم مع بعض الكلمات الحزينة على انتهاء قصة الحب.

Advertisements

وسرعان ما فاجأ الثنائي متابعيهم في إبريل 2018، بالزواج بشكل مفاجئ، بفستان أبيض مميز وتسريحة شعر مختلفة، تألقت "سنجوب" في حفل زفافها على "أنتيكا" الذي أُقيم بإحدى الأماكن الشهيرة على كورنيش المعادي، وحضره العديد من مشاهير "السوشيال ميديا".

تفاعل الكثير من الرواد مع صور الزواج، ومع عدم استسلام الثنائي لفسخ الخطبة، ورجوعهم من جديد.

إسدال القصة بالطلاق

واليوم عاد اسم الثنائي يتصدر محركات "الفيسبوك" بعدما أعلنا انفصالهما بشكل رسمي، عقب 6 أشهر فقط من زواجهم، الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيهم، معبرين عن الصدمة من الخبر، خاصة إن قصة حبهم دامت لسنوات، ولم يدم الزواج سوى عدة أشهر فقط.

اقرأ أيضًا

"طلبته للزواج في حوار صحفي".. قصة حب حمدي قنديل ونجلاء فتحي

"سابت خطيبها قبل الفرح بشهرين".. من هي المذيعة مي إبراهيم؟