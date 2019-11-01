البصل الأحمر أم الأبيض.. أيهما أفضل لصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تنوع ألوان البصل، فمنه ما هو أحمر أو أصفر أو أبيض أو حتى أخضر، فهل هذا التنوع في الألوان يعكس طبيعة مختلفة في القيمة الغذائية لها؟

نقارن في هذا التقرير بين نوعين شائعين من البصل، هما الأحمر من الداخل والخارج، والأصفر ذو القشرة الذهبية، لكنه من الداخل يكون أبيض اللون، وكذلك البصل الأميركي الأبيض من الداخل والخارج، بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز.

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