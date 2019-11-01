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في 30 ثانية.. تمارين بسيطة للكشف عن الأمراض الخطيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

تزداد خطر الإصابة بالمرض مع التقدم في العمر، خاصة مع ضعف المناعة، ويوصي الأطباء دائمًا بضرورة عمل فحص بدني كامل على فترات زمنية قريبة.

يقدم لكم موقع "برايت سايد"، اختبارات لمدة 30 ثانية تستطيع من خلالها الاطمئنان على صحتك.

1-اضغط على طرف السبابة

30-Second Tests That’ll Show if You Have a Healthy Body

اضغط على طرف سبابتك اليسرى، لمدة تتراوح بين 3 و5 ثواني، وكرر نفس الشيء مع باق الأصابع.

إذا لاحظت عودة الدم سريعًا في مدة لا تزيد عن ثانيتين هذا يعني أن تدفق الدم في جسدك سليم.

لكن إذا عانيت من آلام في الإبهام فهذا دليل على وجود مشكلة في الرئة، أما ألم السبابة إشارة إلى وجود مشكلة في الأمعاء وخاصة القولون.

ألم الأصبع الأوسط والبنصر دليل على وجود مشاكل في القلب، أما آلام أطراف الأصبع الصغير تدل على مشاكل في الأمعاء.

2-قبضة اليد

أطبق احدى يداك على شكل قبضة وامسكها بالأخرى لمدة 30 ثانية، افتح قبضة يدك وستلاحظ أن راحة يدك أصبحت بيضاء.

إذا عاد الدم بسرعة إلى يديك فأنت بصحة جيدة، أما إذا استغرق وقت طويل فهذه علامة على تصلب الشرايين.

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30-Second Tests That’ll Show if You Have a Healthy Body

3-تمديد العضلات

استلق في الأرض على وجهك، وافرد ذراعيك إلى جانبك وكذلك ساقك اليسرى، أما ساقك اليمنى اثنها ببطء لمدة 30 ثانية.

إذا واجهت صعوبة في هذا التمرين فهذا يعني أنك تواجه مشكلة في عضلة "الألوية الكبرى"، تعمل على تقوية القدم عند منطقة الأرداف أثناء المشي أو الجري والتي تعد واحدة من أقوى عضلات الجسم.

30-Second Tests That’ll Show if You Have a Healthy Body

4_مدد ساقيك لأعلى

استلق على وجهك، ومدد ساقيك لأعلى لمدة 30 ثانية، إذا ارتعشت ساقيك أو جسدك وشعرت بصعوبة في التمرين فهذا يعني أن لديك مشكلة إما في العمود الفقري أو في منطقة البطن.

30-Second Tests That’ll Show if You Have a Healthy Body

5-ارفع نصفك الأعلى

استلق على بطنك ثم ارفع نصفك الأعلى لمدة ما بين 30 و35 ثانية، إذا واجهت صعوبة في التمري، فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة في العمود الفقري، وإذا زاد الألم فلا تتأخر عن زيارة الطبيب.

30-Second Tests That’ll Show if You Have a Healthy Body

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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