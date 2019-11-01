بإطلالة جذابة ومكياج فرعوني.. كاتى بيرى تحتفل بعيد ميلادها في الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

احتفلت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، بعيد ميلادها الـ35 في أهرامات الجيزة، ضمن جولتها الترفيهية بعدد من الأماكن السياحية بمصر برفقة عدد من اصدقائها وأفراد أسرتها، من بينهم خطيبها الممثل أورلاندو بلوم.

تألقت كاتى بيرى بفستان فضفاض باللون الأخضر النعناعي الفاتح، من قماش الكتان الشفاف، تميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وأكمام قصيرة واسعة متصلة بالفستان، وفاتحة طويلة من الجانبين، واعتمدت حذام رفيع باللون الجملي لإبراز منطقة الخصر.

واختارت كاتي مكياج قوى، مكون من رسمة عيون فرعونية وروج باللون الأحمر الصارخ، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل المزين بالتربون على التراث الأفريقى والفلكلور المصري.