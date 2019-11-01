كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - تألقت الفنانة السورية أصالة نصري باطلالة مذهلة متكاملة، خلال إحيائها لليلة عبد الرحمن بن مساعد، التي تُعدّ إحدى الحفلات الضخمة التي أقيمت في موسم الرياض، وجمعت هذه الليلة الفنان عبادي الجوهر، وفنان العرب محمد عبده، والفنان حسين الجسمي.



وأطلت أصالة نصري بفستان أنيق محتشم من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران، وجاء تصميم الفستان بشكلٍ طويل يكسوه اللون العنّابي، وجمَّل خصرَها حزام لامع، وما ميَّز هذا التصميم هو قماشه المنسدل بكل انسيابية وأريحية، وأكمامه الشفافة التي جاءت على شكل كاب، كما زُين الفستان من الأعلى بفصوصٍ ناعمة ولامعة أضافت للفستان المزيد من الأناقة والفخامة. وتزينت أصالة بأقراط ماسية متوسطة الحجم بفصوص باللون العنابي وخاتم على شكل زهرة.

إطلالة الفنانة أصالة نصري في موسم الرياض





واهتمت بمكياجها الأنثوي خبيرة التجميل الشهيرة حنان نجادة، حيث جمَّلت شفتيها ووجنتيها باللون الزهري، ووضعت لجمال عينيها رسمة السموكي بجمعها لإحدى درجات اللون الزهري المميزة والأسود، لتظهر بشكلٍ ناعم وأنيق، أما شعرها فسرَّحته بطريقة ناعمة ومميزة، حيث اتَّسم بالغرة الجانبية المرتفعة بعض الشيء والخصلات الملفوفة نحو الخارج، ونال مظهرها إعجاب الكثير من الحضور ومحبيها على السوشيال ميديا.

أصالة نصري بفستان محتشم من نيكولا جبران

إطلالة الفنانة أصالة نصري في موسم الرياض





وعلَّقت أصالة عند مشاركتها لمظهرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" قائلة: "هناك ليالٍ تشبه الحلم.. وليلة الأمس كانت ساحرة.. فيها شجن وعلوّ وارتقاء.. فيها حبّ واحتفال بالمحتفَى به.. فهو ليس شاعرًا مبدعًا فقط.. بل هو مهندس شعور وطبيب روح.. يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشِّعر أجملها، ليصيغها عقدًا يُزين صدر الحياة..

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إطلالة الفنانة أصالة نصري في موسم الرياض





كانت ليلة مذهلة، وشبيه الرّيح سيدها.. ومن عظيم حظّي أني كنت جزءًا من هذه الليلة". ويجدر بالذِّكر أنّ الفنانة أصالة نصري سوف تشارك في حفلة أخرى قريبًا، ضمن موسم الرياض، وهي "ليلة سهم"، التي ستجمعها مع الفنانة نوال الكويتية، وأميمة طالب، والفنان رابح صقر، وإسماعيل مبارك، وماجد المهندس، في 5 نوفمبر القادم.

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