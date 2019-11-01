فساتين سهرة من إيلي صعب بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - جاءت مجموعة الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 –2020 للمصمم العالمي ايلي صعب لتحاكي ذوق امرأة هذا العصر بقوتها وتمردها. واختار ايلي صعب شعار the power of love لهذه المجموعة ليكون مصدر إلهام ، لذا شهدت منصة العرض تشكيلة فخمة من فساتين السهرة بتصاميم غير إعتيادية يمكن أن نقول أنها شكلت الجانب غير التقليدي من إبداعات المصمم اللبناني الشهير.

فساتين سهرة High Low

فساتين ايلي صعب

احتلت قسم كبير من مجموعة المبدع اللبناني ومن أجمل الفساتين التي لفتتنا تلك المزينة بفيونكه على الخصر مع تطريز ناعم يغطي التوب أو في تصاميم أخرى يغلف كامل الفستان، تساعد الياقة الـ V Neck في إطالة الرقبة وتنحيف منطقة الصدر.





فساتين سهرة بتنانير شفافة



برزت صيحة فساتين السهرة المصممة بتنانير شفافة على خشبات عروض 2019 في مختلف المواسم، وكان المصمم العالمي إيلي صعب أول من تبنى هذا الإتجاة الذي يخدم قصيرات القامة حيث يعطي إنطباعًا أنهن أكثر طولًا.



فساتين سهرة منفوشة



لا تخلو مجموعات إيلي صعب من فساتين السهرة ذي التنانير المنفوشة، وفي المجموعة المخصصة لموسم الخريف شاهدنا تصاميم شديدة البساطة بلوحة ألوان داكنة ستضمن لكِ إطلالة تخفي جميع عيوب جسمك.

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