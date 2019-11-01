عبايات باللون الأزرق موضة 2019 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - ركزت ماركات شهيرة على العبايات باللون الأزرق الداكن Navy blue فقدمتها بموديلات منوعة ضمن مجموعات 2019، شاهدي مختاراتنا لكِ وانتقي منها ما يعزز أناقتكِ في مختلف المناسبات.

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عبايات زرقاء مطبعة

ضمت مجموعات 2019 لأشهر الماركات عبايات زرقاء مطبعة، بعضها غُلّف بالكامل بالنقوشات كما في تصميم ماركة Aywa London وتناسب النحيفات، فيما قُدّمت موديلات أخرى بطبعات حول منطقة الأفخاذ والساقين مثل تصميم Leenaz، Haal وMemash ونرشحها لذوات القامة على شكل التفاحة، لتشتت النظر بعيدًا عن منطقتَيْ الصدر والبطن الممتلئتين.

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عبايات بياقات عريضة

قدمت المصممة عفة الدباغ Effa باقة من العبايات الزرقاء المميزة بالياقات العريضة، ما يجعلها من أنسب الموديلات لذوات القامة كمثرية الشكل، حيث ستساعدهنّ في إكساب الجزء العلوي النحيف من قوامهنّ، مزيدًا من العرض، وبالتالي جذب النظر بعيدًا عن منطقة الأفخاذ الممتلئة.

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عبايات بأكمام الجرس

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حظيت العبايات المصممة بأكمام واسعة تشبه الجرس Bell Sleeves abayas، بحضور لافت في المجموعات الجديدة لأشهر الماركات، وفي مقدمتهم عفة الدباغ Effa وLeenaz، وجّهي خياركِ نحو هذا الستايل لاطلالة عصرية على الموضة، تظهركِ بشكل أعرض في حال كنتِ نحيفة الجسم.

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عبايات أحادية اللون



بخلاف كونها من القطع التي يسهل تنسيقها مع مختلف الأزياء، ننصحكِ باعتماد العبايات الخالية من الطبعات والتطريز، أو المطرزة باللون نفسه، مثل تصميم موزان Mauzan لتحصلي على اطلالة فخمة تنحّف قامتكِ وتزيدها طولًا.

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