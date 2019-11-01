إطلالات كاجوال عصرية بأسلوب محمد صلاح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - استطاع لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من حصد شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، بعدما قدم إنجازات لا تعد ولا تحصى في مجال كرة القدم، حتى أصبح هذا اللاعب أسطورة الكثير من الشباب في العالم العربي، ليستحق بجدارة لقب "فخر العرب" الذي مُنح له بعد إنجازاته الكبيرة.

وبما أنه أصبح أيقونة للكثير من الشباب، من الطبيعي أن نراهم يسارعون إلى اعتماد إطلالات تشبه إلى حدّ كبير إطلالاته وإلى انتقاء أزياء تشبه أزياءه لكي يظهروا بـ "لوك" مشابه له.

وعلى اعتبار أن محمد صلاح لاعب كرة قدم، نراه في العديد من إطلالاته يركز على الملابس الكاجوال والعصرية، ويبتعد قدر المستطاع عن كلّ ما هو رسميّ وكلاسيكي إلّا في المناسبات الرسمية التي يختار عادة فيها البدلة التقليدية الأنيقة.



محمد صلاح واللون الأسود

محمد صلاح بإطلالة كاجوال عصرية بحذاء رياضي باللون الاسود



من خلال جولة صغيرة قمنا بها على انستقرام الخاص بـ محمد صلاح لاحظنا أنه في إطلالاته الكاجوال يركز على اللون الأسود بشكل واضح، فغالباً ما نراه يختار إطلالة كاملة من اللون الأسود حتى الأحذية، ولعلّ إحدى هذه الإطلالات التي لفتتنا، هي الإطلالة التي اختار فيها سروال بتصميم رياضي باللون الأسود، مع تيشيرت ناعمة مزينة بنقشات باللون الوردي الغامق، اختار أن يرفقها بحذاء رياضي باللون الأسود أيضاً.

محمد صلاح بإطلالة باللون الأسود



وفي إطلالة ثانية، ارتدى محمد صلاح تيشيرت باللون الأسود مزينة بكتابات بيضاء اللون مع سترة رياضية باللون الأسود أيضاً وسروال رياضي من اللون نفسه.



محمد صلاح بإطلالة تجمع العصرية والكلاسيكية

محمد صلاح يرتدي سروال باللون البيج مع تيشيرت كحلي



ربما ذكرنا سابقاً أن محمد صلاح يميل إلى الإطلالات العصرية والكاجول في مختلف الأوقات، إلّا أنه في بعض الأحيان يختار أن يجمع الكلاسيكة مع العصرية على أن يغلب الطابع الكاجوال على إطلالته، كالإطلالة التي اختار فيها سروال قماشي باللون البيج الغامق مع تيشيرت بتصميم عصري باللون الكحلي تميزت بأزرار بيضاء في مقدمتها

ننصحك بتجربة هذا اللوك فهو يمنحك الأناقة والعصرية في آن واحد.

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