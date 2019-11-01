خلطات منزلية للتخلص من حبوب الظهر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - حبوب الظهر، مزعجة ومحرجة. ومعلوم انها لا ترتبط فقط بسن معينة، بمعنى انها لا تقتصر على سن المراهقة، بل تطاول الكثير من السيدات والرجال. لذلك، تعرفي معنا في هذا التقرير الى بعض الخلطات المنزلية التي تتيح لك التخلص من حبوب الظهر نهائيا.



بداية، ما هي الاسباب الرئيسية لبروز حبوب الظهر؟



هناك العديد من الاسباب منها العامل الوراثي، النظام الغذائي الذي يعتمد على النشويات التي تزيد نسبة السكر في الدم. كما ان تناول بعض الادوية يمكن ان يسبب حبوب الظهر، خصوصا مضادات الاكتئاب. لدى السيدات، تعتبر ايضا التغيرات الهرمونية سببا في بروز حبوب الظهر، خصوصا خلال الحمل وبعده.



ما هي أبرز الوصفات للتخلص من حبوب الظهر؟



خل التفاح، من اهم العلاجات الطبيعية لكل انواع الحبوب، منها حبوب الظهر. فخل التفاح يحتوي على مواد مضادة للالتهاب البكتيري والجراثيم.

لتحضير هذه الخلطة، ضعي في وعاء نظيف ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام مع كوب واحد من الماء.

بللي قطعة من القطن او النسيج القطني بهذا المزيج ثم طبّقيه على المناطق المصابة بالظهر، مدة 10 دقائق. ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، وختاما ضعي كريما مرطبا يحتوي على نسبة عالية من الماء. كرّري هذه العملية مرتين الى ثلاث يوميا حتى تتخلصي من حبوب الظهر نهائيا.



خلطة زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي



في البداية، لا بد من الاشارة الى ان زيت شجرة الشاي له منافع كثيرة في عالم العناية بالبشرة. فهو يعمل على تجفيف حب الشباب بسرعة فائقة اضافة الى انه يقلل احمراره، لاحتوائه على خصائص مطهرة، ومضادة للالتهابات. لذلك يشكل زيت شجرة الشاي دواء رائعا للتصدي لحبوب الظهر، خصوصا ان البشرة قادرة على امتصاصه بسرعة.

لتحضير هذه الخلطة، سوف تحتاجين الى قطرتين او ثلاث من زيت شجرة الشاي مع ملعقة صغيرة من العسل. طبقي المزيج المتماسك على المناطق التي تنتشر فيها الحبوب. اتركي المزيج على ظهرك مدة 15 دقيقة، قبل ان تغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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خلطة الكركم:

خلطة الكركم



يتميّز الكركم باحتوائه على مضادات للجراثيم والبكتيريا التي تسبب حب الشباب. كذلك، يساعد في توازن مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة. لتحضير هذه الخلطة المنزلية، ضعي في وعاء نظيف ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم، مع بضع قطرات من زيت السمسم. طبقي المزيج على المناطق المصابة، ولاحظي الفرق بعد بضعة استخدامات.

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