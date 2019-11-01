موديلات أظافر ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - إذا كنت تواظبين على متابعة موضة المناكير، وكل ما هو جديد في ما يتعلق برسومات الأظافر، اطلعي معنا في هذا المقال، على أحدث موديلات الأظافر ترند شتاء 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الورود المذهبة

الورود المذهبة



الورود المذهبة هي أحد موديلات الأظافر التي ستكون رائجة في هذا الشتاء، وهي طريقة رائعة لتمضية الاحتفالات والأعياد والمناسبات بإطلالة مميزة وجذابة. ويتركز موديل الأظافر هذا، على تطبيق المناكير الشفاف أولاً، ومن ثم رسم ورود صغيرة باللون الأحمر، ووصلها مع بعضها البعض بواسطة المناكير الذهبي.



الأومبري الغليتر

الأومبري الغليتر



الأومبري والغليتر هما موضة رائجة حالياً في عالم المكياج، لذلك لا تترددي في دمجهما على أظافرك، لتحصلي على رسمة أظافر أنيقة وراقية وملائمة جداً لمناسبات الشتاء، وتعزيز جمال أظافرك وجعلها متلألئة وجذابة. طبقي أولاً المناكير الشفاف، من ثم استخدمي المناكير الذهبي الغليتر بشكل تدريجي على أظافرك.



البرونز الغليتر

البرونز الغليتر



للحصول على إطلالة في منتهى الرومانسية والجمال، لا تترددي هذا الشتاء في استخدام المناكير البرونز الغليتر، الذي سيضيء أظافرك ويديك خلال أيام الشتاء، وهو ملائم جداً لصاحبات البشرة الفاتحة والسمراء على حد سواء. قومي أولاً بتطبيق المناكير الشفاف، ومن ثم ضعي المناكير البرونز الغليتر على قاعدة الأظافر بأسلوب الفرنش، بعدها ارسمي خطاً في منتصف الظفر بالمناكير الأبيض الثلجي.



النجوم المرصعة

النجوم المرصعة



تعد رسومات النجوم، بمختلف أشكالها، من أفضل الأساليب لتزيين الأظافر، وهي موضة رائجة جداً خلال هذا الشتاء، كما أنها خيار مثالي للأعياد والمناسبات. بإمكانك اعتماد رسمات نجوم بالحجم الذي ترغبين فيه. أما إذا كنت ترغبين في استخدام نجمة واحدة، فاختاريها براقة بحجم متوسط. طبقي المناكير الشفاف، ومن ثم ألصقي رسمة النجمة على كل ظفر على حدة.

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الأحمر المذهّب

الأحمر المذهّب



إن أي مزيج بين الأحمر والذهبي، في ما يتعلق بتزيين الأظافر، لا سيما خلال مناسبات الشتاء هو خيار مثالي. لذلك، ضعي طبقتين من المناكير، باستثناء قاعدة الظفر، بحيث تتركين مساحة على شكل نصف قمر تزينينها بثلاث حبات ذهبية من الشواروفسكي. بعدها، ضعي طبقة من الـ Top Coat، للحصول على أظافر لامعة وتدوم طويلاً.

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