القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية للعاملين بمكاتب شكاوى المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، دورة تدريبية للعاملين بمكاتب شكاوى المرأة بالمحافظات.

وتهدف الدورة لتعزيز قدرات العاملين بها، والتعريف بكيفية تفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الصحية و القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة المعنفة في إدارة الحالة من خلال مناقشة أنواع العنف، وخطة السلامة والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات، وتستمر الدورة لمدة يومين.

وشارك في الورشة أكثر من 40 محاميا وأخصائي اجتماعي من القائميين على إدارة حالة المعنفات بمكاتب شكاوى المرأة بالمحافظات.