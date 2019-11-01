"طلبته للزواج في حوار صحفي".. قصة حب حمدي قنديل ونجلاء فتحي

"أنت تعلم أننا لسنا في قصة غرام مشتعل وكلانا لنا تجارب في الزواج من قبل، وما بيننا هو إعجاب شديد.. لن أحزن كثيرًا عليك إذا رفضت طلب زواجي منك لأنك حينها لن تستحق ثقتي في رجاحة عقلك، وبالتالي لن تكون الزوج المناسب لي".. كلمات موزونة نطقت بها الجميلة نجلاء فتحي حينما أقدمت على طلب الزواج من الإعلامي القدير حمدي قنديل، وحرص على تدوين تفاصيلها في مذكراته "عشت مرتين"، التي صدرت عن دار الشروق.

لم يكن قنديل يعلم قط أن حوارا سينمائيا عام 1995 قد يقلب مسار حياته، فلم تنجه حنكته الصحفية وبلاغته وسلامة نضجه من التوتر والارتباك، الذي دفعه إلى قبول الطلب وهو يتصور أنه مزحة من إحدى جميلات الشاشة، إلا أن الأمر أصبح واقعا خلال ساعات.

وكسرت نجلاء العادات المتعارف عليها أمام ابن قرية كفر عليم في محافظة المنوفية، بعدما طلبت الزواج منه، قائلة، "النهارده أنا هتجوزك".

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فالأمر لم يُبن على قصة حب مطلقا، فلم يتوقع "قنديل" أن ذهابه للأخيرة بمنزل شقيقها بالدقي، لإجراء حديث صحفي قد يُكلل بالزواج في النهاية، والتي انجذبت لشخصه بعيدا عن عمله، فلم تستطع "فتحي" تمالك مشاعر إعجابها، ودفنها بالصمت حتى فاجأته في اتصال هاتفي، وهي تتحدث معه عن تفاصيل يومها قائلة، "أنا هتجوز النهاردة".

"عظيم عظيم".. هكذا رد قنديل على طلبها، ولا يدري ماذا يقول من وقع الصدمة بل المفاجأة عليه، لتسأله "نجلاء" على الفور، "هل معك بطاقتك الشخصية؟" وحينما رد بالنفي، طلبت منه أن يحضر في تمام الساعة الخامسة مساءً مع "جواز سفره" وتعود لتسأله من جديد قبل غلق المكالمة، "هل أنت موافق" ليجيبها: "طبعا".

"أُعجبت بأسلوبها وطريقتها في طلبي للزواج وذهبت بالفعل في الموعد المحدد" هكذا أوضح الراحل حمدي قنديل في مذكراته، قائلا: "سألتها ماذا كانت ستفعل إذا كنت أخذت وقتا في التفكير بطلبها للزواج؟ فقالت إنها فكرت في هذا بالفعل وإذا كان رفض طلبها كانت لن تحزن لأن حينها كانت بينهما قصة إعجاب فقط وليس حب بعد".

وتمر اليوم، الذكرى السنوية الأولى لوفاة الصحفي والإعلامي، الكبير، صاحب "قلم رصاص" حمدي قنديل، الذي توفي عن عمر ناهز الـ82 عامًا.