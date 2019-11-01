لمتبعي الكيتو دايت.. 6 حلويات يمكن تناولها منها "التشيز كيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
يعتقد بعض متبعي نظام الكيتو دايت أن السكريات من العناصر الغذائية التي يجب التقليل منها عند اتباع هذه الحمية، الأمر الذي يجعلهم يقلعون تمامًا عن تناول الحلويات والفواكه.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الحلويات التي يمكن تناولها عند اتباع الكيتو دايت دون الإخلال بنظامهم الغذائي، وفقًا لموقع "Healthline".
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