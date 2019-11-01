منها تجنب الدهون.. 4 خرافات عن فقدان الوزن اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

يندفع بعض الناس خاصةً المهووسين بالرشاقة والجسم المثالي، لاتباع ما يضرهم من الشائعات التي تخص السمنة والوزن الزائد، غير عابئين أنها قد تكون خاطئة في كثير من الأحيان.

كشف الطبيب نميمي أجروال أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، عن بعض الأساطير الشائعة لفقدان الوزن وحقيقتها، وفقًا لموقع "timesofindia.indiatimes".

1- الشائعة الأولى: تجاهل الوجبات الرئيسية يساعد على إنقاص الوزن

الحقيقة: القيام بعدم تناول الوجبات الرئيسية له الكثير من الآثار الجانبية، إذ يؤدي إلى بطء الأيض والحرمان من المواد الغذائية التي يحتاجها جسمك.

على سبيل المثال، إذا كنت تزرع زهرة ولا تسقيها بانتظام، فما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ستزبل تدريجيا، وبالمثل، عندما تتجاهل وجباتنا اليومية، ما هي الآثار الجانبية الناتجة عن تلك العادة؟ تساقط الشعر، ونقص المغذيات وقد تفقد وزنك مبدئيًا لكنها لن تبقى لفترة طويلة. سيعود الوزن بمجرد البدء في تناول الطعام. لذلك، عدم تناول وجبات الطعام ليست فكرة جيدة. بدلاً من ذلك، ركز على اتباع نظام غذائي صحي.

2- الشائعة الثانية: تقليل تناول الدهون يساعد على إنقاص الوزن

الحقيقة: لماذا الدهون هي الجاني؟ الدهون قد لا تساعدك في الواقع على فقدان الوزن، لأن جسمنا يعمل مثل الجهاز. على سبيل المثال، إذا تم تفريغ إطارات الطائرة، فلن تتمكن من الإقلاع. بنفس الطريقة إذا لم نقم بإضافة الدهون إلى نظامنا الغذائي، فلن يتمكن الجسم من أداء وظائفه. الدهون ضرورية لامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD E وK.

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تأكد من إضافة الدهون الجيدة والمقدار المناسب منها إلى نظامك الغذائي، على سبيل المثال الأفوكادو والجوز وصفار البيض والمكسرات والبذور.

3- الشائعة الثالثة: زيادة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن

حقيقة: اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة غير حقيقية. حتى تكاد كل الأنظمة الغذائية، تدعو لخفض الكربوهيدرات.

أثناء اختيار الكربوهيدرات، تحتاج إلى التحقق من النوع والكمية. هناك نوعان من الكربوهيدرات، الكربوهيدرات المكررة والمعقدة. وإذا اخترنا الكربوهيدرات المكررة مثل؛ السكر فإنك بالتأكيد ستزيد وزنك، ولكن المعقدة مثل؛ القمح والأرز، ضرورية لأنها توفر لك الطاقة والفيتامينات والمعادن الأساسية. لذلك، عليك إلقاء نظرة على نوع من الجودة والكمية.

قد يساعدك التخلص من الكربوهيدرات في إنقاص وزنك في البداية، ولكن عندما تدرجه في نظامك الغذائي مرة أخرى، ستستعيد كل الوزن المفقود. تأكد من أن 50 إلى 60 في المائة من السعرات الحرارية تأتي من الكربوهيدرات الجيدة.

4- الشائعة الرابعة: يمكنك أن تفقد الوزن فقط عند ممارسة الرياضة

حقيقة: نحن جميعا نعرف النظام الغذائي وممارسة الرياضة جنبا إلى جنب يفقدنا الوزن الزائد، لأن 70 في المائة هو النظام الغذائي والباقي 30 في المائة تمرين. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا جيدًا ولا تمارس التمارين الرياضية أو إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ولا تتناول نظامًا صحيًا، فلن يساعدك ذلك في إنقاص الوزن. تغذي نفسك مع العناصر الغذائية الصحية وحرقها مع ممارسة جيدة.