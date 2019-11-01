10 عادات خاطئة تهدد نضارة البشرة.. هكذا تتجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

تحرص دائما الفتيات والسيدات على استخدام منظفات البشرة والكريمات للقضاء على الشوائب والجفاف بها، ولكن في الحقيقة أن هناك أنواع يمكن استخدامها يزيد من مشكلات البشرة، وذلك لأنها لا تتناسب مع نوع البشرة.

يستعرض الكونسلتو في التقرير التالي الطرق الخاطئة في التعامل مع البشرة وكيفية تجنبها وفقا للدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية.

للمزيد عن 10 عادات خاطئة تهدد نضارة البشرة.. اضغط هنا