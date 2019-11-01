بلوك "أم التنانين" مع خطيبها.. إطلالة جديدة لكاتي بيري في الأهرامات

ارتدت الفنانة والمغنية الأمريكية كيتي بيري بعيد ميلادها الـ35 أمام سفح الاهرامات، ضمن جولتها الترفيهية في مصر.

وكانت بيري مرتدية ملابس لها ستايل مختلف تماما، فشببها متابعوها بأم التنانين، وهي الشخصية الشهيرة التي مثلتها إميليا كلارك في مسلسل "لعبة العروش".

وارتدت كاتي بيري فستانا من اللون البستاج، واسع، مقفول وبأكمام، له حزام مربوط على الوسط، ووضعت "بندانة" على شعرها فغطت معظمه، وظهرت بصحبة خطيبها أورلاندو بلوم.

وكتبت كاتي بيري في تعليقها على الصور التي حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات، "اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تموت، يوزن القلب، الذي يجب أن يكون أخف من الريشة، لتكون مؤهل لرحلة إلى الحياة الآخرة".

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وأضافت، "اعتادت أمي أن تناديني بـ الريشة منذ كنت طفلة صغيرة، وآمل بعد كل ما حدث لي، أن يظل قلبي خفيف مثل الريشة. هذا هو عيد مولدي الـ35".

الصور حصدت الكثير من الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، وكان من بين تعليقات جمهورها، تهنئة بعيد ميلادها، وتأكيدات بأن قلبها خفيف مثل الريشة.

واحتفلت كاتي بيري بعيدميلادها الـ35 في الـ25 من أكتوبر الماضي، وتأتي زيارتها للأهرامات ضمن جولتها الترفيهية في مصر التي بدأت السبت الماضي، والتي زارت فيها عدة أماكن، من بينها واحة سيوة.