فتاة تستخدم كيسا بلاستيكيا في صبغة الشعر.. والنتيجة كوميدية

واقعة غريبة تعرضت لها فتاة أمريكية حينما قررت أن تصبغ شعرها بالأبيض، فاستخدمت كيسا بلاستيكيا مدون عليه بعض العبارات، وكانت المفاجأة أنه جرت طباعة صورة الكيس على شعرها.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن الفتاة استخدمت الكيس للحفاظ على درجة الحرارة اللازمة للتبييض، فوضعته على رأسها، فكانت النتيجة أنه صبغ طلاء السيلوفان الأزرق على الشعر.

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وتداول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي حصلت على أكثر من 53 ألف إعجاب.

وعلق أحدهم قائلا، إن هذا المظهر الجديد سيكون بداية لترند، بينما قال أحدهم: "بالتأكيد سيصبغ مغنو الراب شعرهم هكذا قريبا".

بينما علق آخر: "أعتقد، أن تصفيفة الشعر هذه يمكن أن تكون ميزة تنافسية عند التقدم للحصول على وظيفة في سوبر ماركت وول مارت".

وتذكر بعضهم مغني الراب إيمينيم الذي قام بتبييض الشعر في بداية القرن، واقترح مستخدم حل بسيط للتخلص من الطبعة: اصبغي شعرك باللون الأزرق.