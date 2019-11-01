بينها فستان الأميرة ديانا.. فساتين الماضي تسيطر على عقول العرائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: لمياء يسري

اعتاد الكثير من النساء في الماضي الاحتفاظ بفستان زفافهن ومن الفتيات من توارثته عن والدتها، واستعانت ببعض الإكسسوارات أو الدانتيل لتزيين فستانها الخاص.

في الوقت الحالي تبحث النساء عن تصميمات فساتين الزفاف الماضية، كي تستوحي منها تصاميم جديدة عصرية.

وتوضح مصممة الأزياء جابرييل ريساتي لـ"نيويورك بوست"، أن العرائس حاليًا تبحث عن فساتين مشابهة لثوب زفاف الأميرة ديانا المزين بالدانيل.

وأوضحت ريستاتي أن هناك عوامل أخرى تؤثر على اختيارات العرائس، ففي عام 2013 سيطر أسلوب الآرت ديكو على تصاميم فساتين الزفاف بعد فيلم The great Gatsby.

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وأشارت مصممة الأزياء الأمريكية، إلى ضرورة وضع مكياج مناسب لطبيعة الفستان التي ترتديه العروسة، حتى يصبح متناسقًا مع مظهرها الكلاسيكي.

وتابعت أن الحقائب المطرزة ضرورية جدا خاصة مع تصميمات "الآرت ديكو"، والقبعات الواسعة تناسب الأزياء المستوحاة من فترة السبعينيات.

وتوضح جولي ساباتينو خبيرة أزياء الزفاف، أن الكثير من عرائس الزفاف لا تستكمل مظهرها بالكامل، بحيث يكون مناسب مع الفترة الزمنية التي استوحت منها الفستان، والكثيرات تظن أن مجرد حفلة كلاسيكية بسيطة يمكن أن يعوض اكتمال المظهر المناسب لتلك الفترة.

وتابعت ساباتينو: إذا أراد الزوج تنسيق مظهره مع الفترة الزمنية التي اختارتها العروس، يمكنه ارتداء بدلة بلون أبيض.

يمكن للعرائس العثور على الإلهام عبر الإنترنت في Pinterest ، بالطبع ، ولكن أيضًا في البرامج التلفزيونية والأفلام التي تمتد على نطاق واسع مثل "Downton Abbey" إلى "The Marvelous Mrs. Maisel".