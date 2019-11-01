الـ"Black Friday" قرّب.. إليك كل ما تريد معرفته عن "مهرجان التخفيضات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق التسوق كل عام الـ"Black Friday" الجمعة السوداء، الذي يحلّ في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام، نظرًا للتخفيضات الهائلة والخصومات التي تقدمها المتاجر لبضائعها، فما قصة هذا اليوم؟

الـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

- سبب التسمية

والحدث السنوي الذي ينتظره الملايين بمختلف الدول، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869، وينظم حاليًا بعدد كبير من الدول الأوروبية والشرق الأوسط. وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، فإن تسمية اليوم بهذا الاسم يرجع إلى أن المخازن كانت تُفتح في وقت باكر في هذا الوقت، وتقدم مبيعات مختلفة، وغالبًا ما يطغى اللون الأسود على هذه المتاجر.

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- متى بدأ؟

يرجع الأصل التاريخي لفكرة التخفيضات في هذا اليوم، ليوم 24 سبتمبر 1869، نتيجة الركود الاقتصادي والتضخم، وأثر ذلك على قيمة العملة والأسهم، بسبب زيادة المنتجات، وعدم رغبة المستهلكين في الشراء، وجاء هذا اليوم لتخفيض قيمة الأسهم 20%، وتوقفت التجارة الخارجية، وعانى المزارعون من انخفاض بنسبة 50% من قيمة محصول القمح والذرة، لتغطية الخسائر، الأمر الذي اضطر أصحاب المحلات التجارية والسلع لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتاد التجار على تقديم تخفيضات كبرى على بضائعهم في مثل هذا اليوم كل عام لتذكر هذه الأزمة.

- في أي البلاد؟

ومنذ ذلك الوقت أصبح black Friday يوم ينتظره الملايين من محبي التسوق أونلاين، وتم تعميم الفكرة في دول أوروبا وبعض دول العالم إلى أن وصلت للدول العربية خصوصا مع انتشار المتاجر الإليكترونية، والذي أطلق على هذا اليوم اسم الجمعة البيضاء وبالفعل لاقت الفكرة ترحيب العديد من المتاجر الأخرى وإقبالا جماهيريا عليها وأصبح المستهلك العربي ينتظر هذا اليوم كل عام.

- الفرق في مصر والولايات المتحدة

وصلت الخصومات خلال الجمعة السوداء في الأعوام الماضية بمصر، إلى 80% على جميع المنتجات مثل التليفزيونات والهواتف المحمولة واللاب توب.

أما في الولايات المتحدة فأغلب المتاجر تفتح أبوابها مبكرًا لأوقات يمكن أن تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا. وتصل الخصومات والتخفيضات إلى 90% في معظم المتاجر، على مختلف السلع من موبايلات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية وأدوات التجميل.