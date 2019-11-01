كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - عند تطبيق المكياج، من المهم جداً على المرأة استخدام فرش مكياج ذات جودة عالية، تعمل على إخفاء العيوب والشوائب من جهة، وتوفير تغطية طبيعية ومتساوية من جهة أخرى. حيث يؤدي استخدام فرش المكياج الخاطئة الى تطبيق غير متكافئ للمكياج، وتسليط الضوء على عيوب البشرة، وبالتالي إفساد المكياج.



انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل فرش المكياج وفق فناني المكياج المحترفين.



أفضل فرشاة لتطبيق الباودر

أفضل فرشاة لتطبيق الباودر



تعد فرشاة Heavenly Luxe Wand Ball Powder Brush #8، خياراً مثالياً لتطبيق الباودر، فهي سهلة الحمل، وتوفر تطبيقاً سهلاً ومتقناً للباودر، نظراً الى شعيراتها الرقيقة والناعمة والفعالة. كما أن شكلها وحجمها مثاليان لتغطية جميع مناطق الوجه بإتقان، فضلاً عن أنها فائقة النعومة لتطبيق أمثل ومتساو للباودر.



أفضل فرشاة لتطبيق ظلال العيون

أفضل فرشاة لتطبيق ظلال العيون



تعد 226 Medium Eye Shader Brush إحدى فرش المكياج المفضّلة لدى فناني المكياج المحترفين، فشكلها المسطح ممتاز للتحكم بعملية تطبيق ظلال العيون بشكل متقن ومحترف، فهي ناعمة ولطيفة، وملائمة لتطبيق ظل العين السائل أو البودرة على حد سواء.



أفضل فرشاة لمزج ظلال العيون

أفضل فرشاة لمزج ظلال العيون



تعد فرشاة Y19 Pointed Blender الخيار المثالي لمزج ظلال العيون متعددة الألوان، أو تطبيق المكياج السموكي، فملمسها الناعم يجعلها سهلة الاستخدام، وشعيراتها الطويلة تساعد في مزج الظلال بشكل أفضل. وبالنسبة الى المكياج السموكي، غمّسي هذه الفرشاة بالظلال الداكنة وحركيها من الأمام الى الخلف.

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أفضل فرشاة لتطبيق الكونسيلر

أفضل فرشاة لتطبيق الكونسيلر



إذا كنت تعانين من الهالات السوداء تحت العين، أو تحتاجين الى تمويه العيوب في محيط العين، فإن Concealer Brush هي الخيار المثالي لك، فشعيراتها الناعمة تساعدك في تطبيق الكونسيلر بسهولة، والحصول على مظهر طبيعي خال من العيوب والشوائب.



أفضل فرشاة لتطبيق البلاش

أفضل فرشاة لتطبيق البلاش



تم تصميم فرشاة F10 Powder/Blush Brush لتكون أكثر دقة من فرش المكياج الأخرى، مما يجعلها مثالية لمزج وتطبيق البلاش على الخدين، حيث أن شعيراتها الناعمة تلتقط الكمية الكافية من البلاش المطلوب تطبيقها. غمسي هذه الفرشاة بالبلاش، واستخدميها بشكل دائري على تفاحة الخدين.

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