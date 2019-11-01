لصاحبات الشعر الكيرلي.. ماسكات مذهلة لكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الشعر الكيرلي يحتاج عناية من نوع خاص، لكي تحافظي على خصلاته وشكله المميز، حتى عندما تطبقين بعض أنواع الماسكات الطبيعية المختلفة، يفضل أن تعتمدي على مواد طبيعية لا تفرد الشعر بشكل ملحوظ، فقط ترطّبه أو تغذيه من دون أن تغير في الشكل الخاص بخصلاته.



لهذا إليكِ مجموعة ماسكات طبيعية لصاحبات الشعر الكيرلي، جربيها لنتيجة مذهلة.



ماسك الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون للشعر الكيرلي الجاف

ماسك الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون للشعر الكيرلي الجاف



- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل أبيض

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطًا متجانسًا، بإمكانكِ وضعها بالخلاط الكهربائي.

على شعركِ المبلل ضعي الماسك، ولفي رأسكِ بنايلون.

اتركي الخليط لمدة ساعة على الأقل على شعركِ.

اشطفي شعركِ بعدها بالماء.

من الممكن أن تجربي الماسك مرة كل أسبوعين، ولصاحبات أنواع الشعر الاخرى، من الممكن أن تستبدلي زيت الزيتون بزيت جوز الهند أو السمسم، أيّ نوع آخر من الزيوت الخفيفة.



ماسك الحليب وجوز الهند للشعر العادي

ماسك الحليب وجوز الهند للشعر العادي



- 3 ملاعق كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة زيت جوز هند

- نصف كوب زبادي



اخلطي الحليب وجوز الهند والزبادي مع بعضها، ومن ثم ضعي الخليط على شعرِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة ساعة كاملة، ومن ثم اشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين.



ماسك الزبادي والعسل للشعر الدهني

جربي ماسك الزبادي والعسل للشعر الدهني



- ملعقة كبيرة عسل

- نصف كوب زبادي

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا



اخلطي العسل مع الزبادي والجوجوبا، ومن ثم ضعي الخليط على شعرِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة ساعة، ومن ثم اشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو 10 أيام.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

تسريحات للشعر الطويل... منسدلة ومرفوعة

خطوات تسريحة الشعر المبلل.. لإطلالة متمردة

تطويل الشعر بعيدًا عن الكيماويات