أفضل ماسك للشعر في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - صحة الشعر، تخضع للعديد من التغيرات في الخريف، بفعل تغير المناخ وما يصاحبه من تدني في درجات الحرارة بشكل لافت وبوتيرة سريعة. كذلك، ان تعرض الشعر خلال فصل الصيف لاشعة الشمس ومادة الكلور في احواض السباحة... الخ ستحصدين نتائجه الآن في الخريف. لذلك، يحتاج اليوم شعرك الى خلطات منزلية تنقذه من التلف والتقصف والجفاف.



في البداية، من الضروري التذكير بضرورة قص اطراف الشعر قليلا والاكثار من شرب المياه وعدم غسل الشعر بالماء الساخن جدا.



أما الآن فنقدم لكِ خلطات منزلية لانقاذ الشعر التالف والمتعب في الخريف:



خلطة زبدة الشيا والزيوت الاساسية:

خلطة زبدة الشيا والزيوت الاساسية



لتحضير هذا الماسك، سوف تحتاجين الى ملعقتي طعام من زبدة الشيا، مع ربع فنجان من زيت جوز الهند، وربع فنجان من زيت الأفوكادو أو زيت بذور العنب، 4 قطرات من زيت اكليل الجبل و4 قطرات من زيت النعناع الاساسي وقطرتين من خشب الأرز الأساسي وأربع قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسية.

طبقي المزيج على شعرك واتركيه مدة ساعة، لكي يتسنّى لشعرك امتصاص كل المغذيات. بعدها، قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وليس الساخن.



خلطة الموز:

خلطة الموز



يعمل الموز على ترطيب الشعر بالعمق، كما يعيد اليه مرونته المفقودة، شرط ان تختاري ثمرة موز ناضجة جدا. يعتبر الموز رائعا للشعر ولفروة الرأس لانه يساعد في التخلص من القشرة الناتجة عن جفاف فروة الرأس. يحتوي الموز على البوتاسيوم والزيوت الطبيعية والكربوهيدرات والفيتامينات، التي تساعد كلها في تليين الشعر والحفاظ على مرونته، ومنعه من التفسّخ.

قومي بهرس ثمرة موز ناضجة جدا مع ملعقة من زيت اللوز الذي يعزز الفيتامينات في شعرك ويعمل على جعله ناعما. قومي بتطبيق هذا الماسك الانقاذي على شعرك وتدليكه بحرات ناعمة، اتركيه مدة 45 دقيقة على شعرك. اغسليه جيدا بالماء الفاتر.

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