كيف تنسقين ملابس خاصة بالهالوين مستوحاة من نجمات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - شهدت عطلة نهاية هذا الأسبوع الكثير من حفلات الهالوين التي ضمت العديد من الحضور من نجوم ونجمات هوليوود، وقد اعتمدوا لهذه المناسبات أزياءً تنكرية غريبة استوحوها من أفكار مختلفة، منها من أفلام الرعب، ومنها من أيقونات الغناء، ومنها من الأزياء المدرسية أو حقب تاريخية مختلفة، وغيرها، وبالكاد استطعنا التعرف إلى نجومنا المفضلين بعد هذه الأزياء التنكرية، وإليكِ بعض الأمثلة.



باريس هيلتون في زيّ تنكري مستوحى من طالبات المدارس

باريس هيلتون في تنكر مستوحى من ملابس طالبات المدارس



تعشق باريس هيلتون Paris Hilton الحفلات التنكرية، وتستغل هذه المناسبات لاعتماد اطلالات غريبة وخارجة عن المألوف، مثل الزيّ التنكري الذي اعتمدته في إحدى الحفلات في عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قد استوحته من أزياء طالبات المدارس في تنورة قصيرة بنقشة الكارو، مع جزمة عالية وجاكيت كارديغان أسود وأحمر.





سيندي كراوفورد في اطلالة مستوحاة من السبعينيات

سيندي كراوفورد في اطلالة تنكرية مستوحاة من السبعينات





تشارك عارضة الأزياء السابقة سيندي كراوفورد Cindy Crawford في مختلف الحفلات التنكرية كل عام، وهذه السنة اختارت اطلالة لافتة مستوحاة من حقبة السبعينيات، وكانت عبارة عن جمبسوت من الترتر البراق، نسقت معه وشاحًا من الفرو البنفسجي، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية بعدسات حمراء ملونة، والكثير من المجوهرات اللافتة.



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جيسيكا بيل تتنكر بزيّ مستوحًى من زوجها

جيسيكا بيل في تنكر مستوحى من زوجها جاستن تيمبرلك



اطلالة لافتة اعتمدتها جيسيكا بيل Jessica Biel حيث إنها اختارت زيّ تنكر مستوحى من زوجها جاستين تيمبرلك Justin Timberlake، حين كان عضوًا في فريق NSYNC الشبابي الغنائي، وقد اعتمدت جمبسوت من قماش الميتالك باللون الأخضر، مع حذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية صغيرة، وشعر قصير مجعد مستعار، أما جاستين فقد تنكّر على شكل مايكروفون.



اطلالات تنكرية غريبة وعجيبة اعتمدها نجوم ونجمات هوليوود في حفلات الهالويين هذا العام، شاهدي الصور وحاولي التعرف إلى النجوم مع الأزياء التنكرية.