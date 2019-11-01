أجمل إطلالات أيشواريا راي في عيد ميلادها الـ 46

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أيشواريا راي Aishwarya Rai تصنّف ضمن أكثر نجمات بوليوود وهوليوود شهرة، حيث إنّ جمالها الجذاب وحصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 1994 ومن ثم امتهانها التمثيل، جعل منها نجمة من الطراز الرفيع، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ 46، وعلى الرغم من تقدمها في السن، إلا أنها مازالت تتمتع بمقدار الجمال والجاذبية نفسه، واليوم بهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل اطلالاتها التي تألقت بها في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء.



أجمل اطلالات أيشواريا راي في عيد ميلادها الـ 46

أبرز اطلالات أيشورايا راي في عيد ميلادها





جمعنا اليوم بالصور أجمل اطلالات أيشورايا راي Aishwarya Rai في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، في تصميمات فساتين السهرة التي انتقتها من كُبرى دور الأزياء العالمية، من أمثال "غوتشي" Gucci، و"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، و"ارماني بريفيه" Armani Prive، و"رالف أند روسو" Ralph&Russo، و"ايلي صعب" Elie Saab، وأيضًا من المصممين العرب الشباب، مثل رامي قاضي، وجان لوي صبجي، وآشي استوديو، والتي عكست ذوقها الفاخر وأسلوبها غير الاعتيادي.





شاهدي في الصور في عيد ميلاد نجمة بوليوود أيشواريا راي Aishwarya Rai الـ 46، أبرز اطلالاتها التي تألقت بها في فساتين السهرة الفاخرة على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات.